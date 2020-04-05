شكرا لقرائتكم رغم مخاوف كورونا.. بوروندي تقرر استمرار الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد البوروندي لكرة القدم اليوم مواصلة منافسات دوريي الدرجتين الأولى والثانية، بعد اجتماع طارئ لجمعيته العمومية، وذلك على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي جمّد النشاطات الرياضية في العالم.

وأتى الاجتماع الذي ضم اللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء الأندية في الدرجتين ووزير الصحة العامة ثاديه نديكومانا، لبحث مصير البطولة المحلية بعد إعلان البلاد هذا الأسبوع تسجيل ثلاث إصابات بـ"كوفيد-19" الذي تسبب حتى الأحد بأكثر من 65 ألف وفاة معلنة حول العالم.

وأوصى الوزير بمواصلة مباريات اللعبة لكن مع اتخاذ إجراءات وقائية مثل غسل اليدين وقياس درجة حرارة المشجعين قبل دخولهم الملاعب.

وبذلك، تنضم بوروندي إلى بيلاروسيا وطاجيكستان بمواصلة منافسات اللعبة الشعبية الأولى عالميا على رغم حالة الطوارئ الصحية عالميا بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تعليق مختلف المنافسات الرياضية وإلغاء أخرى، وتأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 2020 مثل أولمبياد طوكيو ونهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا.