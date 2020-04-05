شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يستكمل تدريبات المنتخب عبر "واتس آب" فى فترة حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تدريبات لاعبى المنتخب، عن طريق خاصية الواتس اب، حيث أن كل لاعب فى منزله، ويتواصلون مع المدرب أون لاين .

أكد عصام النوار رئيس الاتحاد أن كل لاعب من لاعبى المنتخب له طريقة اعداد طبقا لظروفه والوزن الذى يلعب له، وكذلك نوع اللعبة، سواء رومانية أو حرة، ويتم وضع الخطة والتدريب عن طريق نبيل الشوربجى أخصائى الاحمال بالاتحاد، حيث يقوم بإرسالها للاعبين عن طريق الواتس اب.

كان ترتيب الاتحاد الدولى للمصارعة، عن شهر مارس، قد اسفر عن احتلال عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى، على مستوى العالم، فى وزن 120 كجم، واحتل المركز الاول لاعب تركى والثالث من كوبا، بينما المركز الرابع لاعب فنزويلا

كما احتل محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب والمتأهل إلى اولمبياد طوكيو المركز الرابع فى منافسات وزن 67 كجم ، بعد لاعب كوبا الذى احتل المركز الأول ويليه لاعب روسيا ثم صربيا، وكيشو رابعا

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تواصل اتحاد المصارعة مع مصطفى النمر، لاعب المنتخب والمتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، للعودة إلى البلاد، ضمن الطائرة التى ستقل المصريين العالقين هناك.

وتواصل أحد مسئولى الاتحاد مع اللاعب عبر رسالة صوتية، يسألونه حال رغبته العودة إلى القاهرة، أن يتواصل معهم لإدراج اسمه ضمن العالقين هناك، وبالتى يعود إلى مصر مرة أخرى فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول.

ومن جانبه رفض اللاعب العودة إلى مصر، لأنه محترف فى أحد الأندية هناك، ومقيم بنيو جيرسى، ويلعب فى البطولات القارية باسم المنتخب المصرى .

وفيما يخص أبو حليمة لاعب المنتخب والمتواجد فى المغرب، فقال الاتحاد أن اللاعب سافر للمشاركة فى معسكر مع المنتخب المغربى، بدعوة من الاتحاد المغربى، ولذلك لم يتم ارسال اسمه مع العالقين فى الخارج .