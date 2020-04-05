شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعود للقاهرة الأسبوع المقبل عقب إجازة قصيرة في أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني الي القاهرة الأسبوع المقبل قادمًا من أسيوط حيث يمضي إجازة قصيرة هناك في مسقط رأسه مع اسرته ، استغلال لفترة التوقف الحالية التي تمر بها الكرة في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شارك محمد أبو جبل، في حملة وزارة الشباب والرياضة التى أطلقتها اليوم بمشاركة 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية. وشارك محمد أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى بإدارة الفتح محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم وكذلك مساهمته فى رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كرونا.

وقبل توقف الدوري أستطاع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أن يخطف الانظار بعد تألقه مع الفارس الابيض حيث شارك فى 35 لقاء بكل البطولات تلقى 21 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 18 مباراة منها 9 مباريات فى الموسم الحالى للدوري.

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وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق في البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة عددا من المبادرات التي تستهدف ممارسة الرياضة من المنزل تحت شعار رياضتك في بيتك، وكذلك إقامة عدد من المسابقات الرياضية المختلفة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.