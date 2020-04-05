شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطفل بالأهلى تطلق مسابقة Ahly kids got talent للتغلب على حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان بالنادى الأهلى، عن تنظيم لجنة الطفل بالقلعة الحمراء مسابقة تحت مسمى Ahly kids got talent للتغلب على ملل الأطفال فى حظر الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار مبروك إلى تفاعل أبناء الأعضاء بقوة وإرسال فيديوهات للمواهب، مؤكدا أنه تم خلال الأيام الماضية عمل مسابقة رسم ين أكثر من 200 طفل.

ونظمت اللجنة العليا للجان النادى الأهلى برئاسة وليد مبروك أنشطة لمساعدة الأعضاء بالبقاء فى المنزل للحفاظ على سلامة الجميع و الحد من انتشار فيروس كورونا .

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وقال مبروك إن اللجنة قامت بذلك لتعظيم الدور المجتمعى النادى للحرص على أهمية التواصل بين الأعضاء رغم الظروف التى نمر بها .

وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.