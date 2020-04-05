شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدرس إمكانية عودة «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي ليفربول الإنجليزي إمكانية عودة صانع ألعابه السابق ولاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ حاليًا، فيليب كوتينيو، الموسم القادم.

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وحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، تدور نقاشات داخل أروقة أنفيلد حول إعادة النجم البرازيلي الدولي لصفوف الفريق بعد تجربته الغير موفقة في برشلونة.

ويخوض «كوتينيو» الموسم الجاري في صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة من النادي الكتلوني، الذي لم يجد في اللاعب المستوى المأمول من الصفقة التي تكلفت قرابة 150 مليون يورو وشهدت شد وجذب كبير بين الفريق الإسباني وليفربول.

ويحظى لاعب إنتر ميلان السابق باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية الأخرى وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام. ورغم اهتمام ليفربول باستعادة خدمات اللاعب، إلا أن وكيله كيا جورابشيان يتمتع بعلاقات أقوى مع فرق العاصمة لندن.