الامارات | ميدو ينتقد عودة زيدان لتدريب ريال مدريد مستشهداً بمثل مصري شعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد عودة زيدان لتدريب ريال مدريد مستشهداً بمثل مصري شعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك، أحمد حسام “ميدو”، عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد الإسباني مرة أخرى، موضحاً أنه لم يضف أي جديد للفريق منذ أن عاد مرة أخرى إلى قيادة الملكي.

وكان زين الدين زيدان قد عاد في شهر مارس من العام الماضي، بعد رحيله في صيف 2018 عقب تحقيقه ثلاثية دوري الأبطال التاريخية على التوالي في ولايته الأولى مع ريال مدريد، وشهدت أيضاً مغادرة النجم كريستيانو رونالدو، وعاد المدرب في محاولة لإنقاذ الفريق.

وقال ميدو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أحب ريال مدريد حقاً، هو فريقي المفضل في الدوري الإسباني، لكن من وجهة نظري، فإن زيدان لم يضف جديداً للفريق".

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وكان ميدو قد تألق في الملاعب الأوروبية ويعتبر ثاني أفضل اللاعبين المصريين في الاحتراف الخارجي، بعد النجم المصري محمد صلاح، ولعب مع أندية أوروبية عريقة، على غرار أياكس، وتوتنهام الإنجليزي، وسلتا فيغو الإسباني.

واستشهد نجم منتخب مصر السابق، بأحد الأمثال الشعبية المصرية لتأكيد وجهة نظره، حيث قال: "لا يجب أن تتزوج من نفس السيدة مرتين"، في إشارة إلى تعيين زيدان لولاية ثانية على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد”.

وتطرّق ميدو أيضاً إلى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، حسب وجهة نظره، حيث قال إنه يعتقد بأن أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا هو الأفضل.