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موريلوس يتبرع بـ 75 ألف جنيه للعائلات المحتاجة في كولومبيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريلوس يتبرع بـ 75 ألف جنيه للعائلات المحتاجة في كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تعهد مهاجم ​رينجرز​ ألفريدو ​موريلوس​ بتقديم 75 ألف جنيه إسترليني لمساعدة العائلات الفقيرة في وطنه كولومبيا الذين يعانون بسبب انتشار فيروس ​​.

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وقد تبرع أيضًا بأكثر من 300.000 جنيه إسترليني إلى جمعية Fundacionalfre2 ومجموعات خيرية أخرى في العام الماضي.

من جهته، سمح رينجرز للاعبيه بالعودة إلى ديارهم خلال فترة التوقف لكرة القدم. ومثل معظم البطولات في جميع أنحاء العالم، تم تعليق الدوري الاسكتلندي حتى انتهاء انتشار الفيروس.

وفي السياق، أصيب لاعب وسط رينجرز روس ماكوري، المعار حاليًا إلى بورتسموث، بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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