موريلوس يتبرع بـ 75 ألف جنيه للعائلات المحتاجة في كولومبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تعهد مهاجم ​رينجرز​ ألفريدو ​موريلوس​ بتقديم 75 ألف جنيه إسترليني لمساعدة العائلات الفقيرة في وطنه كولومبيا الذين يعانون بسبب انتشار فيروس ​كورونا​.

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وقد تبرع أيضًا بأكثر من 300.000 جنيه إسترليني إلى جمعية Fundacionalfre2 ومجموعات خيرية أخرى في العام الماضي.

من جهته، سمح رينجرز للاعبيه بالعودة إلى ديارهم خلال فترة التوقف لكرة القدم. ومثل معظم البطولات في جميع أنحاء العالم، تم تعليق الدوري الاسكتلندي حتى انتهاء انتشار الفيروس.

وفي السياق، أصيب لاعب وسط رينجرز روس ماكوري، المعار حاليًا إلى بورتسموث، بفيروس كورونا.