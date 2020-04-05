شكرا لقرائتكم أحمد بلال : الحكم على مستوى ايفونا حاليا صعب وهذا اللاعب يحتاجه الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الأهلى السابق على فكرة عودة الجابوني ماليك ايفونا مرة أخرى للقلعة الحمراء قائلا : من الصعب جدا الحكم على لاعب مثل إيفونا في الفترة الحالية خاصة بعد أربعة سنوات من رحيله عن الأهلى وهي فترة كبيرة جدا بالإضافة إلى تعرضه لإصابة فى الدورى الصينى

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأهلى يفتقد المهاجم رقم "9" الصريح فى الفترة الحالية ويأتي هذا لعدة أسباب أهمها عدم وجود لاعب خط وسط "تقيل" في مركز 10 يستطيع تطوير أداء المهاجمين الحاليين مثل مروان محسن وبادجى ولكن بشكل عام لا يوجد مهاجم متكامل في الأهلى وإن كان الأقرب لذلك هو مروان محسن

وعن طيور الأهلى المعارة قال أحمد بلال : الأهلى فريق بطولات وعليه استعادة كافة لاعبية المعاريين خاصة فى ظل تلاحم المواسم واللعب على جميع الألقاب بشكل متساوي بالإضافة إلى وجود لاعبين على قدر عالي من الفنيات مثل ياسر ريان وصلاح محسن وازارو، حيث يمتلك الأخير سرعة كبيرة بالكرة وهو ما يحتاجه الأهلى فى الفترة القادمة

وعن بدائل عبدالله السعيد فى مركز خط الوسط المهاجم قال بلال : مجدي قفشة لاعب جيد ولكنه غير متكامل في هذا الدور حتى الآن مع الأهلى

Advertisements

واستطرد بلال : في رأيي أن اللاعب الليبي حمدي الهوني لاعب خط وسط الترجي التونسى هو الأقرب في الفترة الحالية لشخصية الأهلى حيث يجمع بين الفنيات وصناعة اللعب والتهديق

وكان ماليك ايفونا كشف في تصريحات إعلامية ، أنه يفتقد النادى الأهلى كثيرا خاصة أن الأمور ليست على ما يرام معه في الفترة الحالية.