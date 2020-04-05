جذب “أليسيو رومانيولي” انتباه العديد من الأندية في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما قررت إدارة ميلان بيع نجوم الفريق من أجل الخروج من الأزمة المالية التي لحقت بالنادي.

وقرروا وضع المدافع “رومانيولي وجيانلويجي دوناروما”، على قائمة الإنتقالات، ولكن فشلت جميع المفاوضات بشأن بيع الثنائي بسبب سعرهم المرتفع.

وكان فريق ميلان قد تعاقد مع “رومانيولي” قادمًا من صفوف روما في الميركاتو الصيفي 2015، مقابل 25 مليون يورو، وزادت القيمة التسويقية للاعب لأكثر من الضعف في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن فريق “لاتسيو” أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الدولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى ان قلب الدفاع البالغ من العمر 25 عامًا، يعد من أبرز عشاق “البيانوكليستي”، لذلك قررت إدارة الفريق التواصل مع قائد ميلان بشأن الإنضمام إليهم هذا الصيف.

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فعلى الرغم من أن “رومانيولي” ظهر من خلال أكاديمية شباب روما، وتم بيعه إلى ميلان، إلا أنه لم ينكر أبدًا إعجابه بفريق لاتسيو.

ويعد فريق العاصمة الإيطالي، وجهة مفضلة لرومانيولي، بسبب اقتراب الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

برشلونة يُزاحم لاتسيو لحل أزمة الدفاع

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية و”كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، أن فريق برشلونة يستهدف التعاقد مع “رومانيولي” لحل أزمة الدفاع، في ظل اقتراب “صامويل أومتيتي” من المغادرة.

وفي برشلونة يعتقدون أنه من الصعب التعاقد مع اللاعب نظرًا لسعره المرتفع، ولكن من المتوقع ان تستغل إدارة البلوجرانا اهتمام ميلان بالتعاقد مع “راكيتيتش” من أجل حسم صفقة رومانيولي.

وينتهي عقد “أليسيو” مع الروسونيري في يونيو 2022، ويحاول “مينو رايولا” وكيل أعماله تحسين راتبه في الوقت الحالي، حيث يتقاضى 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد، ورفضت الإدارة طلب رايولا نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.