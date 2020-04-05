شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الدوري يمكن استئنافه خلال 30 يومًا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد حسام ميدو، لاعب أياكس وتوتنهام والزمالك السابق، أن الدوري المصري يمكن استئنافه في غضون 30 يومًا إذا استطاعت السلطات السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح ميدو، في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية: «من المهم للغاية أن نتبع تعليمات السلطات المعنية لنتمكن من هزيمة فيروس كورونا ونبقى آمنين».

وطالب نجم المنتخب المصري السابق الجماهير بالصبر مضيفًا: «كرة القدم شئ ثانوي خلال الوضع الراهن، والذي بالطبع سيؤثر على جميع فرق العالم، ولكن أرواح الناس أهم من كرة القدم».

وعن إمكانية استئناف الدوري المصري، قال ميدو إن «البطولة يمكن استئنافها خلال 30 يومًا إذا استطاعت السلطات السيطرة على الوضع الحالي، عليك أن تنتظر على الأقل لمدة شهر قبل اتخاذ هذا القرار».