شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المدربين الأعلى رواتب في العالم.. سيطرة إسبانية وتفوق أرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع «ترانسفير ماركت»، قائمة للمدربين الأغلى في العالم من حيث الراتب، حيث احتل الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مركز الصدارة.

ونستعرض في السياق التالي قائمة المدربين العشرة الأغلى في العالم، مع قيمة رواتبهم.

المركز الأول - دييجو سيميوني

المدرب الأرجنتيني، والمدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الاسباني، حيث يتقاضى راتب سنوي يقدر بحوالي، ٤٠.٥ مليون يورو ليكون بذلك المدرب الاعلى في العالم من حيث الراتب.

المركز الثاني - أنطونيو كونتي

المدير الفني لفريق انتر ميلان الايطالي، حيث يتقاضي المدرب الايطالي راتب يقدر بحوالي ٣٠ مليون يورو في الموسم الواحد، وقبل تاجيل منافسات بطولة الدوري الايطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد هناك، كان الانتر تحت قيادة كونتي يأمل بالتتويج ببطولة الدوري خاصة بعد المستويات العالية التي قدمها الفريق في بطولة الدوري قبل التوقف.

المركز الثالث - بيب جوارديولا

المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، حيث يتقاضى المدير الفني الاسباني راتب بحوالي ٢٧ مليون يورو في الموسم الواحد، ويأمل المدرب الاسباني ان يتوج ببطولة دوري الأبطال مع الفريق الانجليزي قبل ان يتم تفعيل عقوبة الاستبعاد من البطولة الموسم المقبل.

المركز الرابع - يورجن كلوب

المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، ويتقاضى المدرب الألماني صاحب الخبرة الكبيرة وحامل لقب دوري الأبطال، راتب سنوي يقدر بحوالي ٢٤ مليون يورو.

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المركز الخامس- جوزيه مورينيو

المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي، حيث يتقاضى المدرب البرتغالي الشهير راتب يقدر بحوالي ٢٣ مليون يورو، ويدخل بذلك مورينيو قائمة المدربين الاعلي في العالم بعد ان ابتعد عن التدريب لفترة زمنية.

المركز السادس - زين الدين زيدان

المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، والحاصل معهم على ثلاثية دوري الأبطال الشهيرة، حيث يتقاضى المدرب الفرنسي راتب يقدر بحوالي ٢٣ مليون يورو في الموسم الواحد.

المركز السابع - إرنيستو فالفيردي

المدير الفني السابق لفريق برشلونة الاسباني، حيث كان يتقاضى فالفيردي راتب يقدر بحوالي ١٩ مليون يورو في الموسم الواحد، وكان قد تمت اقالة فالفيردي من قيادة البرسا بعد النتائج المخيبة للفريق، ليحتفظ المدرب الاسباني بمركزه بين المدربين العشرة الاغلى في العالم.

المركز الثامن - فابيو كنافارو

المدير الفني لفريق غوانغجو إيفرغراند الصيني، حيث يتقاضى المدرب الايطالي راتب سنوي يقدر بحوالي ١٤ مليون يورو في السنة.

المركز التاسع - ماسيميليانو اليجري

المدير الفني السابق لفريق اليوفنتوس الايطالي، حيث كان يتقاضى راتب يقدر بي ١٣.٥ مليون يورو في الموسم الواحد مع النادي الإيطالي.

المركز العاشر - رافائيل بينيتز

المدير الفني لفريق داليا برو الصيني، حيث يتقاضى المدرب الاسباني راتب يقدر بحوالي ١٣ مليون يورو في الموسم الواحد.