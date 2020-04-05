شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحبس لاعب اتحاد جدة لكسره حظر التجول المفروض بسبب انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حكمت محكمة صربية على لاعب نادي اتحاد جدة السعودي ألكسندر بريجوفيتش بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في منزله تحت الإقامة الجبرية بسبب كسره لحظر التجول المفروض على البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الشرطة الصربية قد ألقت القبض على اللاعب، صاحب الـ 29 عامًا، بصحبة 19 آخرين في أحد البارات داخل فندق في بلجراد، الجمعة الماضي، في كسر للحظر المفروض في البلاد من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا.

Advertisements

وخضع اللاعب لمحاكمة عبر الفيديو، أمس السبت، حسب شبكة «سكاي سبورتس»، ووجد مذنبًا ليتم الحكم عليه بالوضع تحت الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر.

ويعتبر هذا هو ثاني لاعب كرة قدم يكسر قوانين حظر التجول في صربيا، بعد نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، الذي ذهب للاحتفال مع صديقته بعيد ميلادها الشهر الماضي، وهو ما لاقى رد فعل عنيف من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، واللذان أكدا أنهما لن يتوانا عن سجنه إذا تكررت فعلته مجددًا.

ويواجه كل من يكسر حظر التجول المفروض في صربيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات.