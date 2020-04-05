يوفنتوس يسعى للتعاقد مع إيكاردي

يسعى يوفنتوس إلى التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان الإيطالي، والمعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتنتهي إعارة إيكاردي في يونيو المقبل، ولا ينوي باريس سان جيرمان تفعيل بندالشراء في عقد اللاعب حسبما ذكرت العديد من التقارير لتصبح عودته للأنتر وشيكة، وهو ما قد يجعل رحيله أمر محتمل خاصة وأن علاقته مع النيراتزوري لست على ما يرام.
وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يتوقع إنخفاض في سعر إيكاردي، بسبب الأزمة المالية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.
واشارت إلى أن يوفنتوس سيعرض صفقة تبادلية مع انتر ميلان لضم إيكاردي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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