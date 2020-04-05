الدوري المصري الممتاز في طريقه للإلغاء بسبب «كورونا»

أكد اتحاد الكرة المصري صعوبة استئناف بطولة الدوري الممتاز في ظل الظروف التي تمر بها مصر ودول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الوفد" عن مصادر لها قولها إن مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، أكدوا أن استئناف مسابقات المحلية، أمر في غاية الصعوبة، مشيرين إلى أن بطولة الدوري الممتاز في طريقها للإلغاء.

وأضاف المسئولون أنه من الصعب عودة النشاط الرياضي في مصر في منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بسبب تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن اتحاد الكرة على تواصل دائم مع وزارات الشباب والرياضة والداخلية والصحة للاطلاع على جميع المستجدات فى الأزمة ووضع جميع السيناريوهات لمواجهتها، ولكن كل المؤشرات تؤكد استمرار تعليق النشاط الرياضى لفترة طويلة ولحين السيطرة على تفشى فيروس كورونا.

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وقالت إنه من المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعاً خلال أيام لمناقشة مصير جميع مسابقات كرة القدم في ظل المؤشرات الحالية التي تؤكد استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر.

وأضافت المصادر أن اللجنة الخماسية وضعت عدداً من السيناريوهات حال إلغاء جميع المسابقات، خصوصًا بعد مطالبة عدد من الأندية إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز وصعود أوائل المجموعات بالقسم الثاني للدوري، وإقامة الدورى القادم من مجموعتين، والبحث عن مخرج في أزمة تحديد بطل الدوري في الموسم الحالي.

يشار إلى أن اللجنة الخماسية قررت تعليق النشاط الكروي لمدة ١٥ يومًا مجدداً، عقب قرار فرض حظر التجوال في البلاد، ضمن اجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا نهاية الشهر الماضي.

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد أعلن عدم عودة النشاط الرياضي في مصر قبل انتهاء أزمة تفش فيروس كورونا المستجد. مصير النشاط الرياضي في مصر في ظل أزمة «كورونا»

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر" أمس السبت، إنه لا عودة للنشاط الرياضي في مصر قبل انتهاء أزمة كورونا، مؤكداً أن أولويات الدولة هي صحة المواطن.