شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر "حيثيات" رد الأهلى للفصل فى قضية "كهربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر إدارة الزمالك، حيثيات رد الأهلى فى قضية محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الذى رحل فى الصيف الماضى عن قلعة ميت عقبة رغم امتداد عقده مع الزمالك لينضم إلى أفيش البرتغالى، وحصل على بطاقة دولية مؤقتة ثم انضم للأهلى.

وترغب إدارة الزمالك فى حسم القضية خلال شهر مايو القادم، خاصة بعدما قدم الأهلى، مستندات دفاعية، فى تلك القضية، إلا إن إدارة القلعة البيضاء حرصت خلال الفترة الأخيرة على مواصلة تعزيز موقف النادى بعد التصريحات المختلفة التى خرجت من أعضاء الجبلاية السابقين فى الفترة الماضية بالتأكيد على سلامة وصحة موقف الزمالك فى تلك القضية وإن عقد اللاعب تم توثيقه بصورة سليمة لذا سيستعين مسؤولى الزمالك بتلك التصريحات كشهادات لمواصلة تعزيز موقف النادى الأبيض.

ويأتى انتظار موقف الأهلى من قبل الزمالك والحيثيات الخاصة بدفاع النادى الأحمر، بعدما طلب اللاعب الحصول على مهلة حتى يوم 12 من شهر أبريل الجارى، للرد على شكوى الزمالك، لذا حرصت الإدارة البيضاء على مواصلة دعم موقف النادى الأبيض من أجل الفصل السريع فى القضية والحصول على حكم فى تلك القضية التى أكد مسؤولى اتحاد الكرة السابقين صحة موقف الزمالك بها وأحقيته فى اللاعب الذى انضم للقلعة الحمراء من أفيش البرتغالى.

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وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.