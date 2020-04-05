شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعقيم مستمر لمقر اتحاد الكرة ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مقر اتحاد الكرة لعمليات تعقيم كاملة وبشكل مستمر، تشمل جميع المكاتب والمخازن للوقاية من فيروس كورونا، ويشرف على عملية التعقيم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الذى يتواجد بشكل دائم بمقر الجبلاية.. والذى كلف شريف على مسئول الأمن بمتابعة عمليات التعقيم بشكل دائم.

على صعيد متصل، بدأ وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، تجهيز فيديوهات خاصة بتقنية الـvar فى المباريات لبثها خلال الأيام المقبلة تحسبا لعودة النشاط الكروى فى أى وقت.

وأكد وجيه أحمد أنه يجهز فيديوهات للحكام واللاعبين بهدف تثقيفهم عن كيفية تطبيق تقنية الـvar مع عودة النشاط الكروى، وسيكون اللاعبون الأكثر فائدة لأنهم سيتعرفون على ما يجب عليهم ومالهم حتى لا يكون التعامل مع تقنية الفيديو بشكل عشوائى وعمال على أبطال.

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مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا ترشيح أسماء بعينها لخلافة جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام، مشددين على أن اللجنة قررت إسناد المهمة للدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق لأى أسماء أخرى.

وشدد مسؤولو الجبلاية على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أى اسم آخر فى هذه الفترة وحال مناقشة.

وعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فى الملاعب المصرية، والبداية كانت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى التى اقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى وضم طاقم الحكام للمباراة بين طلائع الجيش وإنبى،كلاً من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد فيديو.