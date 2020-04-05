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رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحفظ رمضان صبحي صانع العاب هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار هذا الموسم للنادي الأهلي على فكرة الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر، ووفقاً لمصدر مقرب من رمضان صبحي فأن هدف اللاعب الدولى هو التواجد في واحد من الدوريات الخمسة الكبرى، خاصة بعد تلقيه عرضاً ايطالياً مغريا، إلا أنه في حالة توقف العروض عند الدوريات المتوسطة مثل الدوري التركي سيفكر جدياً في تمديد اعارته للأهلي.

ويستعد نادى قاسم باشا التركى للدخول فى مفاوضات مع نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على توصية من كشافى الفريق.

وأرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للمطالبة بتمديد إعارة رمضان صبحى لمدة 3 أشهر أخرى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب إنتشار المستجد، علماً فترة إعارة اللاعب تنتهى فى 30 يونيو القادم.

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ويترقب النادى الأهلى قرار الاتحاد الدولى "فيفا"، الخاص بمصير اللاعبين المعارين على مستوى العالم وكيفية تعويض الأندية على إيقاف النشاط الرياضى لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا، ومن ثم عدم استفادة الأندية بالصفقات المعارة لها بالشكل الطبيعي.

 

 

 

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