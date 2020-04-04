شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من طارق يحيى للجيش والشرطة والأطباء لتصديهم لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق، التحية إلى الجيش المصري على الدور الكبير الذي يقوم به في تطهير الشوارع ضمن التدابير الاحترازية لحماية البلاد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك سهرهم لحمايتنا على الحدود المصرية.

قال يحيى عبر قناة الزمالك: "أوجه الشكر أيضًا للشرطة المصرية الساهرة في الشوارع لتطبيق حظر التجوال وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا".

كما وجه الشكر للجيش الأبيض الأطباء والممرضين ، نظرا للدور الكبير الذي يقومون به لعلاج المرضى، مؤكدا أنهم يقومون بمجهودات جبارة من أجل حماية المواطنين.

وأخيرا وجه التحية للشعب المصري على التزامه بتعليمات الحكومة المصرية والتدابير الاحترازية ، وعدم خرق إجراءات حظر التجوال، مشددا على أن الجميع أصبح بجانب بلدهم.