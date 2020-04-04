شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يضع شرطًا للموافقة على احتراف باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أن ماتردد حول نية النادى في التفريط في عددًا من اللاعبين الذين يمثلون القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعلى رأسهم باهر المحمدى قائد الفريق، إضافة للثنائى الشاب عبدالرحمن مجدى ومحمد صادق، هو عارٍ تماما عن الصحة، موضحا أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الإليكترونية في هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادى.

وأضاف عثمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق الذي تكبد النادى مبالغ كبيرة في تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفنى والذهنى بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى وإسعاد جماهير الدراويش.

Advertisements

وواصل رئيس الإسماعيلي، بأنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادى الإسماعيلى منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق تلك البطولة خاصة وأنها تساند اللاعبين بكل قوة في الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات.

وأردف عثمان، أنه يعى تماما عالم الاحتراف الذي يشهده الوسط الكروى لكن الهدف الأهم والأسمى هو إسعاد الجماهير وذلك من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة.

وطالب عثمان، جماهير النادى الواعية بضرورة الالتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات والتى تهدف في المقام الأول محاولة هز الاستقرار الذي يفرضه مجلس الإدارة.