رابطة الدوري الأمريكي للسلة تقترح تقيلص رواتب اللاعبين إلى النصف

اقترحت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، تقليص رواتب اللاعبين بنسبة 50%، بسبب توقف النشاط حالياً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الرابطة أن هذا الاقتراح من الممكن تنفيذه بداية من منتصف الشهر الجاري، بالرغم من رغبة رابطة اللاعبين في التخفيض بنسبة 25% فقط.

يذكر أن بنود المسابقة الأمريكية تنص على خصم نسبة 1% من رواتب اللاعبين عن كل مباراة يتم إلغاءها حال عدم استكمال المنافسات.

وشهدت الفترة الحالية اكتشاف عددمن الإصابات بين لاعبي كرة السلة الأمريكية عقب إجراء الأندية للفحوصات الطبية. تنفيذه بداية من منتصف الشهر الجاري، بالرغم من رغبة رابطة اللاعبين في التخفيض بنسبة 25% فقط.يذكر أن بنود المسابقة الأمريكية تنص على خصم نسبة 1% من رواتب اللاعبين عن كل مباراة يتم إلغاءها حال عدم استكمال المنافسات.وشهدت الفترة الحالية اكتشاف عددمن الإصابات بين لاعبي كرة السلة الأمريكية عقب إجراء الأندية للفحوصات الطبية.

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