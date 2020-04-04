الرياضيون العائدون من الخارج لوزير الشباب: نشكر الحكومة المصرية على إجراءاتها

وجه الرياضيون العائدون من الخارج والموجودين حالياً بالحجر الصحى شكرهم وعبروا عن تقديرهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الإجراءات المتبعة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعته اليومية لأحوال اللاعبين المصريين العائدين من الخارج مؤخراً والموجودين بالحجر الصحي حالياً، وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة المصرية بوضع كل العالقين من الخارج بالحجر الصحي.

وتحرص الحكومة المصرية على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وبالرغم من تعليق

الطيران الدولى وفقا للاجراءات الاحترازية للحكومة المصرية الا أنه جري التخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار الفيروس المستجد.

وخلال متابعتهم معهم، أبدى جميع الرياضيين المصريين امتنانهم للدولة المصرية، وحرصها على رعاية أبنائها فى الخارج، فضلاً عن المعاملة الجيدة والإقامة الصحية بالحجر الصحي مؤكدين على تقديرهم البالغ للاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد

من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصاً على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم على العودة إلى وطنهم.

كما يتابع وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الخطط المقترحة بعد عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى آليات التواصل مع أسر اللاعبين المتواجدين بالحجر الصحي وطمأنتهم على أحوالهم.

وكانت اللاعبة فريدة عثمان وغيرها من الرياضيين العائدين من الخارج قد أشادوا عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحى فى مرسى علم، وأن القائمين على الإجراءات يبذلون جهود كبيرة من أجل الحفاظ على حياة أبناء مصر العائدين من الخارج.