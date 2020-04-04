الدوري الألماني يحدد موعد استئناف المباريات

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن دوري كرة القدم، بدرجتيه، سيستأنف مباريات هذا الموسم خلال الأسبوع الأول أو الثاني من مايو/أيار المقبل.



وأوضحت "كيكر" الرياضية أن 36 ناديا اتفقت على إنهاء الموسم في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران المقبل، ولن يتم لعب الجزء الأكبر من هذه المباريات بالنظام المعروف باسم الأسبوع الإنجليزي (لعب عدة مباريات في الأسبوع الواحد).



وأضافت المجلة المحلية أن الشرط لتنفيذ هذه الخطة يتمثل في إعطاء السلطات الصحية الضوء الأخضر لإقامة مباريات دون جمهور.



ومن المنتظر استغلال المواعيد الأسبوعية بالدرجة الأولى لإقامة المباريات المؤجلة، أو مباريات الكأس أو مسابقات الأندية الأوروبية، ومنها المباراة المؤجلة بين فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت.



وفي بطولة الكأس، هناك مباريات نصف النهائي والنهائي.



وتابعت "كيكر" أنه إذا سارت الأمور بشكل مثالي، لن يتم اللجوء لنظام الأسبوع الإنجليزي حتى نهاية الموسم، إلا في أسبوع واحد فقط، وسيكون قد جرى تحديد الفرق الهابطة والصاعدة وبطولة الكأس بحلول هذا الموعد.



وكانت رابطة الدوري الألماني علقت مسابقات هذا الموسم حتى الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري، كما تم وقف مسابقات الأندية الأوروبية حتى إشعار آخر.



المصدر: DW