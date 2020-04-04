شكرا لقرائتكم مارسيليا يضع ملعبه ومقر تدريباته تحت تصرف السلطات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي مارسيليا الفرنسي ملعبه "فيلودروم" ومقر تدريباته بتصرف السلطات الصحية في فرنسا، في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أعلن النادي المتوسطي يوم السبت.

وأصدر مارسيليا بيانا على موقعه الرسمي أشار فيه إلى أن البنى التحتية التي يملكها تستطيع أيضا استضافة الجهاز المعالج، تخزين المواد أو المواد الغذائية أو حتى "تأمين الأدوات اللازمة للأفراد الذين يعانون".

وأضاف "إن الجهود المبذولة في أطر التضامن والوحدة أصبحت أكثر من ضرورية في الوقت الذي تقترب فيه الأيام العصيبة مع بلوغ وباء كوفيد-19 ذروته". ونوه نادي مارسيليا بعاملي التمريض ووصفهم بأنهم "أبطال كل يوم".

ومنذ أسبوع، تتم إضاءة ملعب فيلودروم لتحية الجهاز التمريضي ويصدح نشيد أنصار مارسيليا "إلى السلاح، نحن من مارسيليا".