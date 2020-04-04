اعتقال المهاجم الصربي بريوفيتش بسبب خرق حظر التجول

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لاعب كرة القدم الصربي ألكسندر بريوفيتش

قالت الشرطة يوم السبت إنها اعتقلت المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش يوم الجمعة لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان قوله ”اعتقل بريوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء“.

وأضاف المسؤول الأمني ”انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلجراد بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل“.

وأوضح ريبيتش ”الفندق أيضا يتحمل مسؤولية لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات.. فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل“.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجول من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بداية من الواحدة مساء السبت وحتى الخامسة من صباح الاثنين بهدف احتواء العدوى.

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كما طلبت الحكومة من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 1476 حالة إضافة إلى 39 حالة وفاة.

وبهذا أصبح بريوفيتش الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي ثاني لاعب صربي تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول في بلاده بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ووجهت اتهامات إلى يوفيتش في 19 مارس آذار الماضي بعد أن غادر منزله في إحدى ضواحي بلجراد حيث كان من المفترض أن يقضي فترة حجر صحي إلزامي لمدة 28 عاما بعد عودته لبلاده قادما من إسبانيا.