هل يحصل محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية؟

أكد إبراهيم هلهول المدرب المصري الذي يعمل بإنجلترا أن محمد صلاح نجم ليفربول سيحصل على الجنسية الإنجليزية بمجرد مرور 5 أعوام من إقامته في إنجلترا.

وقال هلهول في تصريحاته لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة (الحدث اليوم) مع الإعلامي عصام

شلتوت إن صلاح مصدر فخر للاعبين العرب ويحظى باهتمام كبير من الصحافة الإنجليزية التي تناولت تدريباته في صالة الجيمانزيوم بمنزله.

وأوضح هلهول أن الاتحاد الإنجليزى يخصم 30% من رواتب لاعبى

البريميرليج منها 125 مليون سيذهب للتأمين الصحى وجزء آخر للاعبين بالدرجة الأقل كما أن مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تكفل بدفع أجر ألف عامل وموظف بالنادي خلال توقف النشاط.

وأكد أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تبرع بـ920 ألف جنيه استرلينى وارسلهم إلى برشلونة تضامناً مع بلاده.