قاسم باشا التركي يقترب من ضم رمضان صبحي

يقترب نادي قاسم باشا من ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة "Yeni Akit" أن نادى قاسمباشا يسعى للتعاقد مع رمضان صبحى الصيف المقبل بعد الأداء الذي قدمه في أمم أفريقيا تحت 23 والتأهل لأولمبياد طوكيو.
الصحيفة أكدت أن نادي قاسم باشا يريد التعاقد مع رمضان على سبيل الإعارة بناءً على توصية من كشافي الفريق.
وشارك رمضان صبحي مع هدرسفيلد في 4 لقاءات فقط في بداية انتقاله إلى الفريق الإنجليزي قبل العودة إلى الأهلي في يناير 2019.
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