شكرا لقرائتكم لهذا السبب لن يخرج صالح جمعة من الدورى المصرى وسينضم إلى ناد محلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربما يكون وباء " كورونا " الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي بالعالم كله سبباً في تحويل وجهة صالح جمعة لاعب الأهلي من اللعب خارج مصر للانتقال لأحدى الأندية المحلية في الموسم المقبل بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالاستغناء عن اللاعب.

إدارة الأهلي حاولت تسويق صالح جمعة في انتقالات يناير الماضي بعد قرار رينيه فايلر عدم حاجة الفريق لكن محاولات التسويق فشلت ولم ينجح النادي في الوصول لأتفاق مع أي نادً خارج مصر ولا داخل مصر ، وإستمرت المحاولات بعد إنتهاء ميركاتو الشتاء بالبحث عن أندية مازال القيد فيها مُستمراً كالدوري الفنلندي لكن المحاولات فشلت أيضاً لتأتي "جانحة" كورونا وتنهي مسلسل عروض صالح جمعة بشكل إجباري.

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الدلائل تُشير إلى صعوبة تسويق صالح جمعة خارجياً خلال ميركاتو الصيف المقبل حتى إذا تم إستئناف النشاط الرياضي فاللاعب لم يُمارس كرة القدم منذ عام تقريباً الأمر الذي سيكون سبباً في إحجام الكثير من الأندية الخارجية عن التعاقد مع لاعب الاهلي لكن الأمر قد يكون أسهل بالنسبة لأندية الدوري المصري التى تعلم قدرات صالح جمعة العالية.

يمتلك صالح جمعة قدرات فنية جيدة لكن عدم إلتزامه بالتعليمات على حد رؤية رينيه فايلر كان سبباً في "فرمان سويسري" برحيله عن الأهلي ليبدأ اللاعب التفكير في خطوة جديدة خارج القلعة الحمراء ستتم بشكل مؤكد خلال ميركاتو الصيف المقبل ومن شبه المؤكد أن هذه التجربة ستكون في الدوري المصري إلا إذا نجح اللاعب في الحصول على عرض خارجي رغم صعوبة المهمة.