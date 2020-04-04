شكرا لقرائتكم شاهد فرجاني ساسي بريشة فنانة تونسية.. طارق حامد ينال من الحب جانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك ومنتخب تونس، بنشر أحدث إبداعات إحدى الرسامات التونسيات التى تمكنت من رسم وجه اللاعب فضلا عن تخصيص صورة له برفقة طارق حامد نجم خط وسط القلعة البيضاء ومنتخب مصر ونالت الصور تفاعل الكثيرون عبر انستجرام .

وحرص مسؤولو الزمالك على غلق ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما فى الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء إنها تتمسك بالقوام الأساسى بالفريق.

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وأكد مسئولو الزمالك أنه لا يوجد نية للتفريط فى جهود أى لاعب خاصة فرجانى ساسى الذى سبق وأكد للإدارة البيضاء إنه يرفض الرحيل عن قلعة ميت عقبة سوى حال وجود رغبة من جانب إدارة النادى بشأن رحيله عن الفريق، لتؤكد إدارة الزمالك له إنه لا يوجد نية حول رحيله ويحرص اللاعب على التواصل فى الوقت الحالى مع الجهاز الفنى وإدارة الكرة لتواجده فى تونس حيث يخوض تدريباته فى المنزل بشكل منتظم نظرا لتوقف النشاط فى التوقيت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.