برشلونة يحاول إنهاء الإتفاق لضم كورزاوا

يسعى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، الحصول على توقيع اللاعب لايفن كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية" ان برشلونة عقد جلسة

مع وكيل اللاعب الذي تربطه علاقة طيبة بالنادي الكتالوني، لمناقشة وضع كورازاوا، ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق مادي مرضي.

وتابعت "برشلونة لن يتمكن من التوقيع مع كورازاوا إلا بعد رحيل اللاعب جونيور فيربو، ووقام وكلاء اللاعب بتحذير برشلونة بضرورة سرعة حسم موقفه مع الصفقة، نظراً لإمتلاك ظهير أيسر النادي الباريسي لعدة عروض".