تقرير | الأهلي يتقمص شخصية ريال مدريد في أزمة كورونا

تقمص الأهلي المصري شخصية ريال مدريد في أزمة كورونا بعدم اتخاذ أي خطوة تجاه خفض رواتب لاعبي الفريق الأول، بل على العكس اعتمدت إدارة النادي هذا الأسبوع قرار رفع راتب الحارس الأول للفريق “محمد الشناوي”.

وبدأت معظم أندية العالم عملية تخفيض الرواتب لتجنب أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بسبب استمرار فيروس كورونا في الانتشار، وتوقف جميع النشاطات الرياضية حول العالم، وتعطل حركة الملاحة الجوية.

وأعلنت أندية بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبرشلونة وليفربول وآرسنال وبوروسيا دورتموند وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، تخفيض رواتب لاعبيهم بنسب مُتفاوتة لتجنب الدخول في أزمات مادية مستقبلية، وكانت أبرز نسبة خفض من نصيب أتلتيكو مدريد الإسباني إذ وصلت لـ 70٪!.

ولم تكشف إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز عن اتخاذها لأي إجراء يخص تقليص رواتب لاعبي الفريق الأول حتى هذه اللحظة، بل أن النادي أظهر رغبة في إبرام صفقات مدوية خلال الميركاتو الصيفي مثل ضم “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد أو “كيفين دي بروينه” من مانشستر سيتي.

رفع راتب محمد الشناوي

ورفعت إدارة الأهلي راتب محمد الشناوي /31 عامًا/ ثلاثة ملايين جنيهًا، ليصبح راتبه السنوي 10 ملايين، ما يُعادل أكثر من مليون دولار بقليل عن السنة الواحدة بدلاً من 750 ألف دولار.

وارتبط اسم محمد الشناوي بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزهم نادي تسيسكا موسكو الروسي، بسبب تألقه الملحوظ في مباراة أوروجواي بافتتاح كأس العالم 2018، إلا أن حارس طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجيت الأسبق قرر مواصلة مسيرته المحلية مع الأهلي.

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ومنذ عودة الشناوي إلى الأهلي في عام 2016، سجل مشاركته في 65 مباراة بالدوري المصري الممتاز، وبات أهم عنصر في تشكيلة الفريق تحت قيادة جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي في الفترة من 2017 حتى الآن.

وتسبب التألق الكبير لمحمد الشناوي في حصوله على عقد جديد من إدارة الأهلي، حيث كان عقده الحالي سينتهي في يونيه 2021، الأمر الذي دفع الحارس الأول السابق “شريف إكرامي” نحو اختيار الرحيل لترك المنافسة تنحصر بين الشناوي وعلي لطفي ومصطفى أحمد شوبير.

الأهلي يتقمص شخصية ريال مدريد

لم يكن محمد الشناوي الوحيد الذي حصل على وعد من مجلس إدارة الأهلي برفع راتبه السنوي ثلاثة ملايين جنيهًا، كذلك صانع الألعاب الدولي المصري السابق “وليد سليمان”.

ووافق وليد سليمان، صاحب الـ 35 عامًا، على تمديد تعاقده مع الأهلي، والذي سينتهي في يونيه 2020، بعدما عُرض عليه التجديد نظير 11 مليونًا في السنة الواحدة.

وكادت إدارة الأهلي تنجح في تمديد عقد الظهير الأيمن المخضرم “أحمد فتحي” مقابل 12 مليون جنيهًا مصريًا، رغم تجاوزه الـ 34 عامًا.

ومع ذلك رفض أحمد فتحي تمديد عقده للأهلي بهذا المبلغ، وطالب بالحصول على 16 مليونًا كما فعلت إدارة بيراميدز، لتنهار المفاوضات في اللحظة الأخيرة قبل توقيع العقد الجديد بدقائق.