الامارات | ما هي حقيقة تلقي أسطورة روما توتي عرضاً من الدوري الإماراتي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقيقة تلقي أسطورة روما توتي عرضاً من الدوري الإماراتي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق القائد التاريخي لفريق روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي تصريحات صحافية مثيرة أكد من خلالها أنه يبكي عندما يشاهد صور آخر مباراة له مع "الذئاب" التي جمعتهم بفريق جنوة في يوم 28 مايو 2017، موضحاً أن قرار اعتزاله لكرة القدم كان صائباً رغم حصوله على عدد من العروض للاستمرار في الملاعب، وأن ارتداء قميص نادي أخر كان سيمحي القيم التي يؤمن بها

وكشف في تصريحات صحافية لقناة فوكس الأميركية أنه كان قد تلقى عرضاً رسمياً من دوري الخليج العربي للعب فيه بجانب عرض أخر من الدوري الأمريكي ومن فريق سامبدوريا الإيطالي وقبلهم في وقت سابق من ريال مدريد الاسباني.

وقال الأسطورة الإيطالية لقد حاولت أندية من الإمارات ومن أمريكا التعاقد معي كما أن رئيس نادي سامبدوريا ماسيمو فيريرو كان على استعداد لتقديم كل شيء حتى يتعاقد معي".

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وأضاف قائد نادي روما السابق: "كل شخص حر في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، لقد حصلت على فرصة انهاء مسيرتي في إيطاليا وخارجها ولكن كانت لدي شكوك حول ما إذا كنت أستطيع فعلاً مواصلة اللعب لعام او عامين وفي النهاية لن يغير ذلك شيء".

ولعب فرانشيسكو توتي مع روما 786 مباراة في 25 عامًا وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2001، ولم يرتدي الدولي الإيطالي إي قميص خلاف نادي روما.

ولم يكشف الأسطورة الإيطالية في تصريحاته هوية النادي الإماراتي الذي كان يفاوضه.