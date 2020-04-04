السد ينافس على ضم لاعب تشيلسي بيدرو رودريغيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول ​السد القطري​ في سباق الحصول على خدمات الاسباني ​بيدرو رودريغيز​ لاعب ​تشيلسي الإنكليزي​ الحالي .

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واشارت الصحف الى ان عقد اللاعب ينتهي مع تشيلسي في 30 حزيران /يونيو المقبل ولم يقرر بعد المكان الذي سيلعب فيه وابقى الباب مفتوحا للعديد من الفرق .

وبحسب تقرير صادر عن كل من "سبورت" و "توتوميركاتو" فإن نادي السد بقيادة مدربه الاسباني ​تشافي هيرنانديز​ يرغب في التعاقد مع اللاعب خاصة كلاهما لعب معا في ​برشلونة​ ويعرف قدراته جيدا .

وأشارت التقرير إلى ان السد ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد معه خاصة ان ​روما الايطالي​ ايضا مهتم أيضا بالأسباني الدولي وعلى الرغم من أن اللاعب لم يتم إغلاق الباب للاستمرار في تشيلسي.