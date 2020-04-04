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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السد ينافس على ضم لاعب تشيلسي بيدرو رودريغيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول السد القطري في سباق الحصول على خدمات الاسباني بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي الإنكليزي الحالي .
واشارت الصحف الى ان عقد اللاعب ينتهي مع تشيلسي في 30 حزيران /يونيو المقبل ولم يقرر بعد المكان الذي سيلعب فيه وابقى الباب مفتوحا للعديد من الفرق .
وبحسب تقرير صادر عن كل من "سبورت" و "توتوميركاتو" فإن نادي السد بقيادة مدربه الاسباني تشافي هيرنانديز يرغب في التعاقد مع اللاعب خاصة كلاهما لعب معا في برشلونة ويعرف قدراته جيدا .
وأشارت التقرير إلى ان السد ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد معه خاصة ان روما الايطالي ايضا مهتم أيضا بالأسباني الدولي وعلى الرغم من أن اللاعب لم يتم إغلاق الباب للاستمرار في تشيلسي.
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