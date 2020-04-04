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السد ينافس على ضم لاعب تشيلسي بيدرو رودريغيز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول ​السد القطري​ في سباق الحصول على خدمات الاسباني ​بيدرو رودريغيز​ لاعب ​تشيلسي الإنكليزي​ الحالي .

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واشارت الصحف الى ان عقد اللاعب ينتهي مع تشيلسي في 30 حزيران /يونيو المقبل ولم يقرر بعد المكان الذي سيلعب فيه وابقى الباب مفتوحا للعديد من الفرق .

وبحسب تقرير صادر عن كل من "سبورت" و "توتوميركاتو" فإن نادي السد بقيادة مدربه الاسباني ​تشافي هيرنانديز​ يرغب في التعاقد مع اللاعب خاصة كلاهما لعب معا في ​​ ويعرف قدراته جيدا .

وأشارت التقرير إلى ان السد ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد معه خاصة ان ​روما الايطالي​ ايضا مهتم أيضا بالأسباني الدولي وعلى الرغم من أن اللاعب لم يتم إغلاق الباب للاستمرار في تشيلسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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