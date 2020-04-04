عبدالغني: راهنت على التتويج بالسوبر المحلي قبل مواجهة الأهلي

أكد محمد عبدالغني، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق أغلقوا أذنيهم عن سماع أي انتقادات أو هجوم قبل مباراتي السوبرالمصري والأفريقي.
وأضاف خلال تصريحات على قناة الزمالك:" تعاهدنا كلاعبين على تحقيق الفوز في المباراتين والتتويجباللقبين".
وأتم حديثه:" بعدما شاهدت جماهير الزمالك في استقبالنا بمطار القاهرة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، راهنت الجميع أننا سنعود من الامارات بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي وتكرار مشهد الجماهير الرائع".
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