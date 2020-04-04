قرر المتحدث السابق باسم الاتحاد المصري لكرة القدم “أحمد مجاهد” تسجيل عودة جديدة إلى الاتحاد المصري، عن طريق تقديم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة في اتحاد لكرة القدم خلال شهر نهاية شهر أغسطس 2020.

واستقال أحمد مجاهد –رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق في الاتحاد– من عمله في الاتحاد المصري بعد انسحاب “هاني أبو ريدة” وبعض الأعضاء أمثال “حازم إمام ومجدي عبد الغني” بسبب إخفاق منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” فتحها لباب الترشح للانتخابات المقبلة في منتصف شهر يوليو المقبل، رغم عدم وضوح الرؤية بشأن استكمال المسابقات الكروية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا.

أحمد مجاهد وعودة جديدة إلى الاتحاد المصري؟

أحمد مجاهد، الذي يرأس نادي ميجا سبورت المصري حاليًا، كان ضمن مجلس الاتحاد أثناء تأهل مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا عام 2017 وهي نفس السنة التي شهدت تأهل منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويطمح رئيس نادي الحامول الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة المصرية لتسجيل عودة جديدة إلى أروقة الجبلاية، بالترشح على منصب العضوية، وهو الشيء نفسه الذي يطمح له الإعلامي إيهاب الكومي.

ويتقدم المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة الخماسية للاتحاد المصري على مدار أسبوع واحد، وسيتولى أعضاء اللجنة مسؤولية فحص الأوراق المقدمة بتوصية رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ولم تحصل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري على موعد رسمي خلال شهر أغسطس لإقامة هذه الانتخابات، لكن من المرجح أن تكون في نهاية الشهر يوم 30 أغسطس.

وتعاني الكرة المصرية من تخبط غير عادي منذ تعيين اللجنة الخماسية المؤقتة التي اختارها وزير الرياضة المصري “أشرف صبحي” بمساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيسه جياني إنفانتينو.

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وأخفقت اللجنة في التعامل مع العديد من الملفات الصعبة مثل تأجيل مباريات الأندية المشاركة في المسابقات القارية وتفاوت العقوبات المفروضة على لاعبي الفرق خاصةً قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”.

فضلاً عن التأخر المثير للجدل من قبل اللجنة في حسم هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لينتهي الحال بتعيين المدرب الوطني “حسام البدري” الذي لم يتحسن معه مردود المنتخب بل زاد معه الوضع سوءًا في ظل انقطاع نجم ليفربول محمد صلاح عن العودة إلى مصر بالتحجج بالإصابات قبل كل توقف دولي.

استبعاد غزل المحلة

سوف يشارك في الجمعية العمومية القادمة للتصويت على الانتخابات الرئاسية للاتحاد 95 ناديًا بعد استبعاد 3 أندية يأتي في مقدمتهم النادي العريق “غزل المحلة”.

وقررت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري استبعاد غزل شبيبن وجينيس مع المحلة من حق التوصيت على الانتخابات المقبلة للاتحاد، بسبب عدم توفيقهم لأوضاعهم وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في الانتخابات جميع أندية الدوري المصري الممتاز وفي مقدمتهم “الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وطلائع الجيش وطنطا والإنتاج الحربي ومصر المقاصة ووادي دجلة وإنبي والاتحاد السكندري وسموحة وحرس الحدود وأف سي مصر وبيراميدز وأسوان”.

وتحافظ أندية القسم الثاني “المظاليم” على تواجدها القوي بحضور أندية “الرجاء المطروحي والمنصورة وبلدية المحلة والنصر والأوليمبي والداخلية والسكة الحديد وبتروسبورت واتحاد الشرطة ومالية كفر الزيات والقناة والمعادي واليخت وألماظة والنادي القومي والنجوم والإعلاميين وسيراميكا كليوبترا والترسانة والبنك الأهلي والشرقية للدخان و6 أكتوبر”.

تتواجد كذلك أندية أمثال “كفر الشيخ والحامول وبلطيم ودكرنس وبني عبيد ونبروه وشربين ونادي السنبلاوين والمطرية دقهلية وعمال المنصورة وجمهورية شبين وفاركو والأولمبي وأبو قير للأسمدة وسبورتينج والترام ونهضة العامرية والحمام والجزيرة والحرية ونادي مطروح، وعرب الرمل ودمنهور وبهتيم والعبور وكوكاكولا وصيد المحلة وعثماثون ومنشية الشهداء ومنتخب السويس وبورتو والنوبة والمريخ وبور فؤاد والزرقا والشرقية الزقازيق ونجمة سيناء والفيوم وطهطا وسوهاج والمراغة وشبان المراغة وبني سويف وتليفونات بني سويف والواسطي وديروط وأسيوط وأسمنت أسيوط والقويصة والألومنيوم وقنا وشبان قنا والمدينة المنورة وعاملين راس غارب والمنيا وناصر الفكرية وكيما أسوان.