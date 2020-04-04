شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ متكفل بمصاريف علاجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلى، أن المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، متكفل بكامل مصاريف علاجى، ويتواصل معى دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاتى.

ووجه مؤمن خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" الشكر لتركى أل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

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وعن علاقته مع مسئولى النادى الأهلى، أكد مؤمن زكريا أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، منذ يومين ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة، وسأقوم خلالها بعرض طلباتى وستقوم الإدارة بتوفيرها، مشيرًا إلى إنه حزين من بعض الأخبار المغلوطة التى يتم تداولها وخاصة من قناة النادى.

تابع لاعب الأهلي حديثه، موضحًا إنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج ف أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج.

أشار مؤمن زكريا أن هناك تأخر فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.