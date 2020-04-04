تعرف على نتائج المسابقة الأولى للشطرنج " أونلاين "

أقيمت اليوم المسابقة الأولى للشطرنج أونلاين والتي نظمها الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي وشهدت مشاركة 84 لاعب ولاعبة واستمرت المنافسات قوية حوالي 3 ساعات متواصلة أقيمت خلالها البطولة بالنظام السويسري من 10 جولات .
وحصل على المركز الأول باسم سمير أمين برصيد 8 نقاط وجاء في المركز الثاني عبد الرحمن هشام بنفس الرصيد وجاء في المركز الثالث والرابع بالتساويأحمد عدلي وكريم وجيه برصيد 7.5 نقطة بينما جاء في المركز الخامس محب أمير برصيد 7.5 نقطة .
ومن المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل المسابقة الثانية في الساعة السابعة مساء .
وتم توفير البث المباشر للمسابقة والمباريات من خلال موقع نادي الشطرنج الدولي على الإنترنت على قناة يوتيوب مع
وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم أربع بطولات للشطرنج الخاطف البليتز، والتي تقام عبر الانتر أيام 3 و 7 و 1 0 و 14 أبريل 2020 استعداد لإقامة بطولة الأساتذة كلاسيك والمقرر أن تقام عقب شهر رمضان ومن المقرر أن يشارك خلال البطولة من 60 إلى 100 لاعب .
وقد أشاد الاتحاد الدولي للشطرنج بنجاح الاتحاد المصري للشطرنج في تنظيم المسابقات أونلاين من خلال صفحته على الفيسبوك .
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