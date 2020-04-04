محمد عبد الغني: نقلة كبيرة في حياتي من دوري القسم الثاني للزمالك

أبدى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية .

وقال عبدالغني خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق

يحيى على شاشة قناة الزمالك : " نقلة كبيرة جدًا في حياتي من لاعب في إف سي مصر بدوري القسم الثاني إلى أحد لاعبي الزمالك ".

وواصل:" أصبت بحالة من الدهشة في أول مران لي مع الزمالك وأنا بجواري طارق حامد وجنش ومحمد إبراهيم وباقي نجوم الفريق وقتها ".

وأكد محمد عبد الغني، خلال تصريحاته أن المدير الفني خالد جلال، كان سببًا رئيسيًا في انتقاله إلى الزمالك.