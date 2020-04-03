شكرا لقرائتكم خبر عن نمر المصارعة: لست من العالقين بالخارج وأقيم بأمريكا مثل محمد صلاح فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى النمر، لاعب منتخب المصارعة المقيم فى أمريكا، أنه ليس من العالقين فى الخارج، بل يلعب باسم أحد الأندية هناك، وعند المشاركة فى البطولات القارية يشارك باسم مصر والمنتخب المصرى.

وكان اتحاد المصارعة قد خاطب مصطفى النمر حال رغبته فى العودة إلى مصر التواصل معهم لإدراج اسمه ضمن العالقين فى الخارج والمقرر عودتهم إلى البلاد .

وقال النمر، فى تصريحات خاصة من نيو جيرسى، إن ناديه فى الولايات المتحدة متمسك به، وأعلن أنه سيتم استكمال صرف رواتبهم وكذلك رعايتهم حتى تمر هذه الأزمة.

واضاف اللاعب، أنا مقيم فى أمريكا مثلما يقيم محمد صلاح فى ليفربول، فأنا لاعب محترف، وألعب لأحد الأندية هناك، وحال المشاركة فى البطولات القارية أشارك باسم بلدى.

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وكان أحد مسئولى الاتحاد تواصل مع اللاعب عبر رسالة صوتية، لسؤاله حول رغبته العودة إلى القاهرة أن يتواصل معهم لإدراج اسمه ضمن العالقين هناك حتى يعود إلى مصر مرة أخرى فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول.

وتأتى مخاطبة النمر، خاصة أنه يلعب بأحد الأندية فى أمريكا، ولكن يمثل مصر فى البطولات القارية، ويسجل فى البطولات باسم مصر بجانب اسم النادى الأمريكى الذى يلعب له، وحال تأهله للأولمبياد سيكون باسم مصر.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن فى إطار حرص مسئولى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على أبناء مصر العالقين فى الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشى فيروس كورونا.