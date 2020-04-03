كيليان مبابي يتقدم ببلاغ للشرطة الفرنسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ببلاغ للشرطة المحلية، بعد استخدام صورته بشكل غير قانوني في الدعاية لعملة مشفرة عبر الإنترنت.

نجم منتخب فرنسا اشلاب، البالغ من العمر 21 عاما، اشتكى من استغلال حقوق اسمه وصورته دون إذنه في الدعاية لعملات مشفرة مثل بيتكوين.

مبابي يظهر في صورة الدعاية للعملات المشفرة، وهو ينصح الناس بالاستثمار في هذه العملات، لأن من شأنها أن تجعلهم من أصحاب الملايين في غصون أشهر.

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اللاعب يعد من أشهر لاعبي كرة القدم في فرنسا وفي العالم حاليا، وشارك هذا الموسم في 20 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وسجل له 18 هدفا وصنع 5 أهداف أخرى.

كما أحرز 5 أهداف في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها فريقه الدور ثمن النهائي، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عقد اللاعب مع فريق باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2022.

ويرغب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في إقامة مشروعه الجديد بقيادة النجم الفرنسي الشاب بعد أن حقق الجيل الحالي 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، منها 3 متتالية بقيادة المدرب زين الدين زيدان، الذي يُعد أحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع مبابي.