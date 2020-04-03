حبيب نورمحمدوف يعلن قراره النهائي من «النزال الملعون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، انسحابه من النزال المرتقب ضد الأمريكي توني فيرغسون بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.. والذي يطلق عليه “النزال الملعون”.

حبيب كتب عبر حسابه الرسمي في “إنستجرام”: أنا جالس في منزلي في العزل الصحي وأراقب ردود الأفعال حول إقامة النزال، وتبين لي أن العالم بأسره في الحجر، وحبيب وحده عليه المجازفة من أجل نزال.

المصارع أضاف، بالتأكيد أنا مستاء أكثر منكم لإلغاء النزال، أنا مثل الكثيرين منكم كانت لديّ خطط كثيرة بعد النزال، لكن الأمر ليس بيدي، أعظم دول وشركات العالم مصدومة مما يحدث بسبب كورونا، وعلى حبيب خوض النزال! أهذا ما تقصدونه؟ اعتنوا بصحتكم وضعوا أنفسكم في مكاني.

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يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل الجاري، في لاس فيجاس بأمريكا، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة “UFC” للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة “UFC 248” .

النزال بين البطلين حبيب وفيرغسون يوصف بـ”الملعون”، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها “UFC”، تنظيم نزال بينهما، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.

والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.