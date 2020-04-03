شكرا لقرائتكم المحكمة الرياضية تحدد خلال أسبوعين موعد جلسة الاستماع فى شكوى جروس ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدد المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، خلال أسبوعين موعد جلسة الاستماع فى القضية التى قدمها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للزمالك ضد القلعة البيضاء، حيث من المنتظر أن تعقد الجلسة خلال الشهر المقبل، وذلك بعقد جلسة استماع للطرفين فى جلسة سيتم إقامتها عبر "الفيديو كونفرانس".

ويأتى عقد الجلسة عبر "الفيديو كونفرانس" فى إطار الإجراءات الإحترازية بجميع دول العالم بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما تلقى نادى الزمالك إخطارا بتقديم السويسرى كريستيان جروس، شكوى جديدة ضد النادى الأبيض، فى المحكمة الرياضية الدولية، بعد رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لشكواه الأولى التى جددها أمام المحكمة الرياضية الدولية.

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ورفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نظر شكوى السويسرى كريستيان جروس التى رفعها ضد الزمالك، مطالباً النادى بسداد مستحقاته المالية، وبناءً عليه تم رفض باقى الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادى ورحل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الزمالك عقب نهاية تعاقده مع النادى الأبيض ليتولى قيادة الأهلى السعودى، الذى كان يدربه فى وقت سابق قبل أن يعود إليه مجددا هذا الموسم قبل أن يرحل مجددا عن قيادة الفريق السعودى.

وجاءت شكوى جروس ضد الزمالك بالاتحاد الدولى لكرة القدم، متضمنة عدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الماضية على حساب نادى نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية.

وستعيد إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، الرد على شكوى جروس الجديدة والتأكيد على سلامة موقف النادى ووفقا للتحركات المختلفة التى تجريها إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة نحو غلق الملفات المختلفة المتعلقة بشكاوى الأجانب، على أن تتقدم بالأوراق الرسمية التى تؤكد صحة موقف النادى فى قضية جروس، خاصة إنه سبق لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التأكيد إنه جهز المكافآت المتبقية لجروس ولم يحضر المدرب السويسرى لتسلمها من النادى قبل رحيله من القاهرة.