تشيلسي يبدأ التحرك لحسم صفقة كوتينيو نجم برشلونة

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي التحرك لحسم صفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي. حتى نهاية الموسم الحالي. قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية" إن مسئولي النادي اللندني فتحوا خطاً للتواصل مع كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو؛ لبحث حسم الصفقة. للتواصل مع كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو؛ لبحث حسم الصفقة. ويسعى تشيلسي لاستغلال علاقته الطيبة لحسم هذه الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 60 إلى 80 مليون يورو.

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