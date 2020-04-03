تشيلسي يبدأ التحرك لحسم صفقة كوتينيو نجم برشلونة

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي التحرك لحسم صفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، المعار إلى بايرن ميونيخ الألمانيحتى نهاية الموسم الحالي.
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية" إن مسئولي النادي اللندني فتحوا خطاًللتواصل مع كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو؛ لبحث حسم الصفقة.
ويسعى تشيلسي لاستغلال علاقته الطيبة لحسم هذه الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 60 إلى 80 مليون يورو.
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