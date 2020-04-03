شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعتزم تخفيض عقود اللاعبين حال إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى يعتزم تخفيض عقود اللاعبين فى حالة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم بسبب وباء كورونا.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :"ابراهيم عثمان دفع كل مستحقات اللاعبين والاجهزة الفنية وموظفى النادى بالكامل قبل إعلان قرار إيقاف مسابقة الدوري بثلاثة أيام "

ويضيف المصدر :" مجلس الاسماعيلى سيرهن صرف المستحقات القادمة للاعبين لحين معرفة مصير الدوري وفى حالة الغاؤه فإن ابراهيم عثمان قرر تخفيض عقود اللاعبين تماشياً مع الازمة التى ستضرب كل الاندية حال اتخاذ هذا القرار ولكن فى حالة استكمال المسابقة فلن يكون هناك أية خصومات من مستحقات اللاعبين".

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وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .