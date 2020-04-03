شكرا لقرائتكم الأهلى عن التفاوض مع التونسى وجدى كشريدة: نرغب فى ظهير محلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع الدولي التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن فريق النجم الساحلي التونسي لتدعيم الجبهة اليُمنى عقب رحيل أحمد فتحي لعدم تجديد عقده ، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب التونسي ليس في حساباتهم على الإطلاق ولم يتم التفكير في ضمّه.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365": لم نُفكر في ضم ظهير أيمن فريق النجم الساحلي لأننا نرغب في ضم ظهير محلي من الدوري المصري ، مُشيراً إلى أن كشريدة ليس ضمن حسابات الجهاز الفني مع التقدير والاحترام للنجم التونسي صاحب الخبرات الطويلة.

وقال المصدر أن الأهلي سيبحث في الفترة المقبلة ملف "بديل" أحمد فتحي حيث سيعقد محمود الخطيب، رئيس النادى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى.

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ويرحل أحمد فتحي من الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحى، سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، وفى مقدمتهم الثنائى باسم على المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى .

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز..ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.