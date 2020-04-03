ميدو محذرا ليفربول: سبب وحيد يمنع مشاركة صلاح في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر الأسبق، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يستطيع منع النجم الدولي محمد صلاح قائد المنتخب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مؤكدا أن هناك حالة واحدة تمنعه من خوض المسابقة.

وتشارك مصر في بطولتين في عام 2021 وهما أمم إفريقيا وأولمبياد طوكيو، وهو ما يهدد ليفربول بغياب صلاح لمدة ثلاثة أشهر وتحديدا في يناير ويوليو وأغسطس، بعد تأجيل الأولمبياد لتقام الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال ميدو إن ليفربول لا يستطيع الوقوف في طريق صلاح خلال تصريحات إلى صحيفة "ذا صن" صباح اليوم الجمعة: "يجب أن يذهب صلاح مع مصر إلى أمم إفريقيا، ولا يحق لليفربول الرفض".

وأضاف: "'هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع صلاح من الانضمام للمنتخب لأي سبب، وإذا كان صلاح لا يريد الذهاب، فهذا هو السبب الوحيد الذي قد يؤدي لعدم مشاركته في أمم إفريقيا".

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وتابع: "عانى جميع اللاعبين الأفارقة من هذه المشكلة عندما كنا في إنجلترا، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب النسخة الماضية من أمم إفريقيا 2019 في الصيف".

وأوضح: "هذا أبعد النجوم الأفارقة عن أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر العودة إلى الجدول القديم".

وأكمل: "صلاح بالطبع مهم للغاية لفريقنا الوطني الكبير والفريق الأولمبي، إنه لاعب صاخب خبرة كبيرة وشخصية قيادية ويمكنه أن يصنع الفارق".

وأتم ميدو تصريحاته قائلا: "سيكون أحد أهم اللاعبين في أمم إفريقيا وليس فقط لمنتخب مصر، نعلم الآن أن الأولمبياد ستقام في صيف 2021 وآمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن ينتهي الموسم بحلول ذلك الوقت حتى تتاح له فرصة المشاركة مع المنتخب الأولمبي".