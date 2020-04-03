محمد عبدالجليل يكشف كواليس رحيله من الأهلي وانتقاله للزمالك

كشف محمد عبدالجليل، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، كواليس انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن المارد الأحمر. وقال عبد الجليل فى حديثه مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "علمت ان لجنة الكرة انقسمت على استمراري بالنادي الأهلي ثم استغنوا عني وكانت صدمة بالنسبة لي، ثم عقدت جلسة مع مرتضي منصور فى مكتبه".

وأضاف: "مرتضي منصور سبب انضمامي إلى نادي الزمالك، وهو من أعاد هيبة القلعة البيضاء مرة أخري خلال الفترة الحالية". "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "علمت ان لجنة الكرة انقسمت على استمراري بالنادي الأهلي ثم استغنوا عني وكانت صدمة بالنسبة لي، ثم عقدت جلسة مع مرتضي منصور فى مكتبه".وأضاف: "مرتضي منصور سبب انضمامي إلى نادي الزمالك، وهو من أعاد هيبة القلعة البيضاء مرة أخري خلال الفترة الحالية".

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