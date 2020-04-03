صور | جناح الأهلي “جيرالدو” يتحدى كورونا في الحديقة

نشر جناح الأهلي “جيرالدو” فيديو مصور من الحديقة الخاصة بمنزله صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أوضح من خلالها أنه يتحدى كورونا بهدف الحفاظ على لياقته البدنية كي يكون جاهزًا للعودة في أي وقت بعد انتهاء تفشي كورونا، حيث تدرب بكل ما لديه من قوة بعد تعافيه الكامل من إصابة الكاحل.

وترددت أنباء حول إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر مع انتصاف شهر أبريل، بسبب عدم تفشي فيروس كورونا في مصر والدول العربية كما في آسيا وأوروبا.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا نهاية شهر مارس الماضي أكد فيه تمديد تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز وجميع المسابقات الأخرى لمدة 15 يومًا بتوصية رسمية من رئيس الوزراء ووزير الصحة.

ويخشى لاعب منتخب أنجولا من فقدان مكانه في النادي الأهلي منذ التعاقد مع الدولي المصري “محمود كهربا” خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولهذا يعمل بكل جهده لإقناع المدير الفني رينيه فايلر لمنحه المزيد من الفرص للعب كأساسي.

استغل غياب رمضان

لا شك أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عمل على استغلال فرصة غياب رمضان صبحي للإصابة على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ونجح بصورة نسبية في ذلك، ليظهر بمستوى مميز في عدة مباريات لعل أبرزها أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمنتهية بالتعادل 1/1.

وشارك جيرالدو في خمس مباريات فقط بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف، علمًا أنه سجل 3 أهداف في 17 مباراة بالموسم الماضي، بعد مجيئه من نادي أول أغسطس الأنجولي.

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وتلقى جيرالدو 3 عروض جادة للانتقال من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، أحدهم من الدوري البرازيلي والخليج العربي.

وتعافى جيرالدو من الإصابة التي لحقت به في الكاحل خلال مباراة صن داونز، حيث تورمت قدمه بصورة ملحوظة، ليجري أشعة أثبتت حاجته للراحة لمدة أسبوعين.

محظوظ

من حسن حظ جيرالدو أنه لم يخسر مكانه في تشكيلة الأهلي لأكثر من مباراة واحدة، فبعد غيابه عن مباراة سموحة المنتهية بالتعادل 1/1 يوم 11 مارس الماضي، تقرر تعليق النشاط الرياضي في كل أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ولا يزال في العقد الحالي لجيرالدو ثلاث سنوات ونصف، حيث انضم في الميركاتو الشتوي 2019، قضى منهم سنة واحدة فقط.

وكان جيرالدو على مقربة من مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي 2020، غير أن العرض المادي الذي وصل لم يكن على مستوى تطلعات الإدارة، ليُفضل الأهلي الإبقاء عليه وإعارة المغربي وليد أزارو لنادي الاتفاق السعودي.