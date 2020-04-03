إعلان أحمد الشيخ دورة بلايستيشن

قام صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللاعب احمد الشيخ بالإعلان عن تنظيمه لدورة في لعبة البلايستيشن وتتكون هذه الدورة من حوالي 32 فرداً، وقام أحمد الشيخ بتقديم دعوة لأبرز اللاعبين في فرق كلاً من نجوه الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل أن يشاركوا في هذه الدورة، كما أنه طالب بمشاركة عدد من نجوم الفن والغناء.

وأكد على أن المتسابق سيقوم بدفع مائة جنيه كرسوم اشتراكه في هذه اللعبة، وأعلن أن الفائر سيحصل على مبلغ 100 دولار، وجاء أحمد الشيخ بهذه الفكرة من أجل أن يشجع الشباب في البقاء في المنزل وأعلن عنها تحت شعار ابقي في منزلك لفترة أطول.