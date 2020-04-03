اخبار الرياضه

إعلان أحمد الشيخ دورة بلايستيشن

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

قام صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللاعب احمد الشيخ بالإعلان عن تنظيمه لدورة في لعبة البلايستيشن وتتكون هذه الدورة من حوالي 32 فرداً، وقام أحمد الشيخ بتقديم دعوة لأبرز اللاعبين في فرق كلاً من نجوه الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل أن يشاركوا في هذه الدورة، كما أنه طالب بمشاركة عدد من نجوم الفن والغناء.

وأكد على أن المتسابق سيقوم بدفع مائة جنيه كرسوم اشتراكه في هذه اللعبة، وأعلن أن الفائر سيحصل على مبلغ 100 دولار، وجاء أحمد الشيخ بهذه الفكرة من أجل أن يشجع الشباب في البقاء في المنزل وأعلن عنها تحت شعار ابقي في منزلك لفترة أطول.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا