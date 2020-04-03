شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض إعارة على لطفى إلى اي نادٍ في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي، إعارة على لطفى حارس الفريق الأحمر إلى أياً من الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها ناديه السابق انبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن أبدى الحارس الدولي رغبة في الرحيل بوقت سابق، نظراً لعدم مشاركته مع الفريق الأحمر في ظل الاعتماد على الحارس الأساسي محمد الشناوى، الأمر الذي عليه سلبياً بشكل كبير خاصة بعد ابتعاده بشكل كبير عن اختيارات منتخبنا الوطني.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه أغلق ملف رحيل علي لطفي بشكل نهائي، خاصة بعد تأكد رحيل شريف إكرامي حارس الفريق الحالى بنهاية الموسم الجاري واقترابه من الانتقال لبيراميدز لمدة 3 سنوات.

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واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد رغم رحيل إكرامي، مؤكداً للجنة التخطيط أنه يملك الحارس الأساسي محمد الشناوى وسيكون بديله علي لطفي، على أن يتم تصعيد مصطفي شوبير كحارس ثالث في الفريق الأول بعد رحيل اكرامي.

فيما نشر على لطفى صوراً عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" يخوض تدريبات بدنية في منزله للحفاظ على لياقته خلال فترة تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً بسبب "جانحة" كورونا ويحرص لاعبي جميع الأندية تقريباً على خوض تدريبات منزلية من أجل الجفاظ على لياقتهم البدنية ويتابع الدجهاز الفني لكل فريق هذه التدريبات عبر أكثر من وسيلة إتصال ، وبات على لطفي الحارس الثاني في الاهلي خلف محمد الشناوي عقب رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

كما إستقر مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق