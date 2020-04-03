مرتضى منصور: أحمد فتحي اسهل لاعب ممكن اتعاقد معاه للزمالك ..ولكن

أكد المستشار "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك ان الزمالك لن يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي. وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : لن أجلس للتفاوض مع أحمد فتحي مرة اخرى بعد ما فعله المرة السابقه اثناء توقيع عبدالله السعيد للزمالك,معقبا : اللي يقعد يتفاوض وميكملش المفاوضات ملوش مكان معانا. Advertisements وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه يؤيد رحيل أحمد فتحى عن النادي الأهلي,بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لتجديد عقد اللاعب,موضحا أن سبب فشل المفاوضات هو كهربا، وأحمد فتحي موقفه صحيح. رابط الفيديو من

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